Трамп заявил, что Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин "в процессе" организации двусторонней встречи.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Трампа, он считает такую встречу необходимой после того, как имел возможность пообщаться с обоими лидерами в отдельности. Сначала он предлагал провести трехстороннюю встречу, но после саммита на Аляске выразил, что необходима двухуровневая встреча. Он отметил:

Реклама

“Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств.”

Трамп также добавил, что ожидает, что из этой двусторонней встречи может возникнуть затем трехсторонний саммит, и напомнил: "я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее ощущение".

Напомним, ранее, в понедельник, после переговоров с Владимиром Путиным, Трамп объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

Реклама

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Трампом предложил встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Однако украинский лидер отказался ехать в Россию.