Трамп заявил, что "Зеленский не готов к миру", украинская делегация покинула Белый дом

Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".

Дональд Трамп после спора с украинским президентом опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться, когда будет готов к миру".

Об этом он заявил в Truth Social.

Трамп говорит, что оба лидера провели "содержательную встречу в Белом доме".

"Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что Зеленский не готов к миру, если в нем участвует Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в наших переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их уважаемом Овальном кабинете", — заявил он.

Публикация Трампа на Truth Social

По информации Reuters, Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом. Также отменена совместная пресс-конференция с Трампом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Украинский лидер напомнил, как Путин неоднократно нарушал договоренности с Украиной и начал полномасштабную войну.

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