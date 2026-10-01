Трамп заявил, что Зеленский отказался от «очень мощных боеприпасов»: какая причина

Трамп в интервью TIME рассказал, почему Зеленский не взял «мощные боеприпасы» от США / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не брал часть американского вооружения, потому что у Украины не было авиации и других средств для его применения.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналу TIME.

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«У нас много оружия. Знаете, мы запасались ним последние шесть месяцев. Байден передал Украине множество боеприпасов. Гораздо больше, чем мы потратили, и… но мы в отличной форме. И мы в отличной форме, но мы тоже сейчас накапливаем большие запасы и производим… и мы их храним. Знаете, мы передадим это другим нашим союзникам», — сказал Трамп.

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Он утверждает, что Украина была вынуждена отказаться от некоторых мощных американских боеприпасов из-за отсутствия необходимого оборудования для их применения.

«Есть боеприпасы, которые президент Зеленский не брал, но это очень мощные боеприпасы. Он не брал, потому что у него не было самолетов и других вещей, необходимых для этих боеприпасов», — говорит Трамп.

Также президент США ответил на вопросы журналистов об отчете Пентагона о нехватке оружия. Документ он назвал «в основном фейком», хотя признал, что запасов отдельных видов боеприпасов «чуть меньше», чем других.

Напомним, Дональд Трамп снова обвинил Украину в проблемах с дизелем.

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