Трамп заявил, что ждет «очень хороших предложений» по окончании войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он ожидает "очень хороших предложений" по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле, передает РБК-Украина .

Он еще раз повторил свое желание остановить войну и убийства в Украине и сказал, что дела в этой сфере продвигаются.

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"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп расставил точки над "i" и заявил, что Путин "не должен" начинать войну .

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин сосредоточен на продолжении войны. Так что российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата .