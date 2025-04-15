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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп заявил, что ждет «очень хороших предложений» по окончании войны в Украине

Президент США заявил, что вопрос об окончании войны продвигается.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он ожидает "очень хороших предложений" по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле, передает РБК-Украина .

Он еще раз повторил свое желание остановить войну и убийства в Украине и сказал, что дела в этой сфере продвигаются.

"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения", – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп расставил точки над "i" и заявил, что Путин "не должен" начинать войну .

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин сосредоточен на продолжении войны. Так что российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата .

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