Трамп заявил, что жители Гренландии "будут в восторге" от идеи присоединения к США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В ходе общения с журналистами репортер отметил, что жители Гренландии четко дали понять: они не хотят быть частью США.

В ответ президент США Донадьд Трамп заявил, что у него еще не было возможности поговорить с ними напрямую, но убежден, что после такого контакта их реакция будет положительной.

Репортер: "Гренландцы дали понять, что не хотят быть частью Соединенных Штатов".

Реклама

Трамп: "Ну, у меня еще не было возможности поговорить с ними напрямую. Когда поговорю — я уверен, они будут в восторге".

В последнее время тема Гренландии снова появляется в американском политическом дискурсе. Заявления Трампа вызывают резонанс, ведь остров имеет стратегическое значение, а вопрос его будущего чувствителен для местных жителей и союзников США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в 2025 году пытались собрать информацию о военных объектах и критической инфраструктуре в Гренландии, минуя официальные каналы сотрудничества с правительством Дании.