Трамп заявил, что зима для Украины может быть "холодной", и снова похвастался "хорошим отношением" Путина

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп в очередном интервью высказался по поводу ситуации в Украине и перспектив будущего зимнего периода. Он подчеркнул, что приближающаяся зима может быть "холодной" из-за того, что украинская энергетическая инфраструктура уже пережила ряд массированных российских атак.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Украинская энергетика серьезно пострадала и впереди может быть очень холодная зима", — заявил Трамп.

Реклама

Он также повторил свой привычный тезис, что война между Россией и Украиной вроде бы не началась, будь он президентом США. По его словам, он имел "очень хорошие отношения с Путиным", что, по его мнению, могло бы предотвратить полномасштабное вторжение.

"У меня были очень хорошие отношения с Путиным. Но для танго нужны двое", - отметил Трамп, намекая, что якобы личный диалог мог бы сдержать эскалацию.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне активных дипломатических дискуссий вокруг возможных мирных форматов и роста напряжения из-за повторных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Напомним, что Трамп давит на Зеленского по поводу "мирного плана": что требует президент США.