Трамп заявил, что зима для Украины может быть "холодной", и снова похвастался "хорошим отношением" Путина
Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал войну в Украине, заявив о рисках для энергетики этой зимой и подчеркнув свои якобы "хорошие отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп в очередном интервью высказался по поводу ситуации в Украине и перспектив будущего зимнего периода. Он подчеркнул, что приближающаяся зима может быть "холодной" из-за того, что украинская энергетическая инфраструктура уже пережила ряд массированных российских атак.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Украинская энергетика серьезно пострадала и впереди может быть очень холодная зима", — заявил Трамп.
Он также повторил свой привычный тезис, что война между Россией и Украиной вроде бы не началась, будь он президентом США. По его словам, он имел "очень хорошие отношения с Путиным", что, по его мнению, могло бы предотвратить полномасштабное вторжение.
"У меня были очень хорошие отношения с Путиным. Но для танго нужны двое", - отметил Трамп, намекая, что якобы личный диалог мог бы сдержать эскалацию.
Комментарии Трампа прозвучали на фоне активных дипломатических дискуссий вокруг возможных мирных форматов и роста напряжения из-за повторных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
