Трамп заявил, когда готов снова встретиться с Путиным

Трамп и Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может организовать встречу с российским диктатором Владимиром Путиным практически немедленно, однако считает, что новый саммит должен состояться, когда стороны будут готовы к заключению мирного соглашения по войне в Украине.

Об этом Трамп заявил 2 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Журналисты поинтересовались у президента США, возможен ли в ближайшее время еще один саммит с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Трамп ответил, что встреча могла бы состояться очень быстро, если бы он этого захотел, но пока не видит смысла проводить ее без перспективы договоренностей.

"Я хотел бы сделать это, когда все будут готовы заключить мирное соглашение", - заявил президент США.

По его словам, он хотел бы провести новую встречу с Путиным, когда война России против Украины будет приближаться к завершению.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты стремятся иметь хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Он добавил, что это в частности могло бы создать возможности для экономического сотрудничества.

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В то же время, американский президент предположил, что момент для урегулирования войны может наступить «достаточно скоро». По словам Трампа, он поддерживает контакты с обеими сторонами и считает, что в конце концов, боевые действия удастся прекратить.

Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, 25 августа в Москву на военно-транспортном самолете ВСП неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф . В Кремле заявили о «контактах» между странами. По информации западных СМИ, состоялась встреча главы ЦРУ и диктатора РФ Путина.

Издание «Агентства» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что действительно была запланирована встреча между Ретклиффом и Путиным , однако глава Кремля ее отменил в последний момент из-за содержания послания.

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