Трамп заявил о «близости соглашения» между Украиной и РФ

Украина и Россия могут заключить соглашение без участия представителей США Джареда Кушнера и Стивена Виткоффа.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистки по поводу переговоров между Украиной и РФ, которые должны состояться без его посланцев.

«Я считаю, что у них есть шанс. Мы пробовали. Я закончил восемь войн — все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ключевым препятствием остаются личные отношения между лидерами двух стран.

«Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию», — отметил президент США.

В то же время Трамп выразил уверенность, что стороны приблизились к результату.

«Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения», — добавил он.

Глава Белого дома также затронул тему потерь в войне против Украины, заявив о больших масштабах гибели военных.

«29 тысяч солдат за один месяц. 27 000 месяцем ранее», — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли согласия Россия и Украина к единому вопросу, сдерживающему заключение мирного соглашения для завершения войны.

Мы ранее информировали, что США изменили скептическое отношение к бескомпромиссной позиции Украины в поддержку подхода руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.