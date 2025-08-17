ТСН в социальных сетях

Трамп заявил о "большом прогрессе" с Россией — детали

Трамп обещает «большой прогресс» по отношению к России.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» в отношении России, а также пожаловался на «феечные СМИ», не оценившие его старания.

«Большой прогресс по отношению к России. Следите за обновлениями», — написал Трамп.

Он раскритиковал так называемые «фейковые новости» за якобы «искажение правды», заявив, что имел «прекрасную встречу» на Аляске.

«Если бы я заставил Россию отказаться от Москвы в рамках Соглашения, фейковые новости и их партнеры, леворанканды, сказали бы, что я совершил ужасную ошибку и очень плохое соглашение», — возмутился Трамп.

Кроме того, Трамп не смог, чтобы еще раз «не бросить камень» у своего предшественника Байдена. Он заявил, что имел «прекрасную встречу на Аляске по поводу глупой войны Байдена, которой никогда не должно быть».

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как относиться к предложению заморозить войну по линии фронта.

