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Трамп заявил о готовности Украины и РФ к соглашению: что говорят украинские переговорщики
Президент США считает, что Киев и Москва готовы договариваться о завершении войны, однако украинские переговорщики сомневаются в готовности России к урегулированию.
Президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что, по его мнению, Украина и Россия уже готовы заключить соглашение о завершении войны.
"Я думаю, что они оба находятся на той стадии, когда говорят: "Давайте заключим соглашение"", - сказал Трамп.
По данным издания, украинские переговорщики не разделяют эту оценку. Они сомневаются в том, что Москва готова к переговорам на справедливых условиях.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина.