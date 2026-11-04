Трамп заявил о готовности Украины и РФ к соглашению: что говорят украинские переговорщики

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что, по его мнению, Украина и Россия уже готовы заключить соглашение о завершении войны.

"Я думаю, что они оба находятся на той стадии, когда говорят: "Давайте заключим соглашение"", - сказал Трамп.

Реклама

По данным издания, украинские переговорщики не разделяют эту оценку. Они сомневаются в том, что Москва готова к переговорам на справедливых условиях.

Реклама

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина.

Новости партнеров