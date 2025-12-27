Трамп заявил о «хороших шансах» на мирное соглашение

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения окончательного мирного соглашения после визита президента Украины Владимира Зеленского в его резиденцию Mar-a-Lago.

Об этом сообщает New York Post.

По словам американского лидера, переговоры остаются непростыми, поскольку между сторонами сохраняются существенные разногласия. В то же время Трамп подчеркнул, что возможность достижения договоренностей все же существует.

Реклама

Он отметил, что и Украина, и Россия декларируют заинтересованность в мирном урегулировании войны, однако действуют крайне осторожно, взвешивая каждый шаг в переговорах.

Трамп не стал уточнять детали потенциального соглашения, однако дал понять, что дальнейшие контакты и дипломатические усилия могут повлиять на развитие ситуации.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным и выразил оптимизм по поводу встречи с Владимиром Зеленским.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.