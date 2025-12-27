- Дата публикации
Трамп заявил о «хороших шансах» на мирное соглашение
Трамп видит возможность достижения мирного соглашения, хотя признает сложность переговорного процесса.
Президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив заключения окончательного мирного соглашения после визита президента Украины Владимира Зеленского в его резиденцию Mar-a-Lago.
Об этом сообщает New York Post.
По словам американского лидера, переговоры остаются непростыми, поскольку между сторонами сохраняются существенные разногласия. В то же время Трамп подчеркнул, что возможность достижения договоренностей все же существует.
Он отметил, что и Украина, и Россия декларируют заинтересованность в мирном урегулировании войны, однако действуют крайне осторожно, взвешивая каждый шаг в переговорах.
Трамп не стал уточнять детали потенциального соглашения, однако дал понять, что дальнейшие контакты и дипломатические усилия могут повлиять на развитие ситуации.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным и выразил оптимизм по поводу встречи с Владимиром Зеленским.
Мы ранее информировали, что Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.