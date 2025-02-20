Трамп заявил о "козырях" Путина в потенциальных переговорах

Глава Белого дома заявил, что верит в желание мира, которое якобы есть у Москвы.

Агрессор Российская Федерация "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны в Украине, поскольку "захватила большую территорию".

Об этом президент США Дональд Трамп сказал в комментарии BBC.

"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них есть немного козырей, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри", — заявил президент США.

На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Да, верю".

Отметим, BBC пишет, что Трамп разозлился после того, как Зеленский заявил, что президент США "живет в дезинформационном пространстве", управляемом Москвой.

Напомним, Европа встревожена последними заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера.Владимира Зеленского. В частности, о своих опасениях заявили в Греции и Литве.

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