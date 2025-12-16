Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил о недавно разговоре по телефону с кремлевским «фюрером» Владимиром Путиным. В Москве говорят, что она состоялась сравнительно недавно.

Об этом сообщил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

«Это было (разговор Трампа и Путина – Ред.) сравнительно недавно. Это было… Собственно. Смотрите дату последнего сообщения о телефонном разговоре. В целом это было сравнительно недавно», — высказался Песков.

Реклама

По его словам, после этого телефонных разговоров между лидерами стран не было. Заметим, по информации на сайте Кремля, последний телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 16 октября.

Заметим, тогда Трамп назвал разговор с «фюрером» «очень продуктивным» . Мол, между ними достигнут «значительный прогресс». Также американский лидер заявил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы «попробовать положить конец позорной войне между Россией и Украиной».

Напомним, накануне Дональд Трамп, отвечая на вопросы представителей СМИ, подтвердил факт разговора с Путиным. Однако президент США не уточнил ни тему разговора, ни времени его проведения, ни возможных договоренностей, достигнутых во время контакта.