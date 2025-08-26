Трамп заявил о "очень хороших" отношениях с Ким Чен Ином и с нетерпением ждет новой встречи

Трамп и Ким Чен Ин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Об этом пишет Укринформ .

«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ином, – сказал он. – Многие сказали бы, что это ужасно. Нет, это хорошо. Когда-нибудь я его увижу. Я с нетерпением жду встречи с ним».

Трамп припомнил две свои предыдущие встречи с северокорейским диктатором, подчеркнув, что тот «был очень добр» к нему. По его словам, они «отлично поладили», и он знает Кима лучше, чем большинство политиков, кроме, как отметил Трамп, его сестры.

«У нас не было проблем», – добавил он, обращаясь к присутствующим чиновникам и журналистам.

Также Трамп заявил, что, по его убеждению, если бы на выборах в 2016 году победила Хиллари Клинтон, мир оказался бы на грани ядерной войны. "У нас не будет ядерной войны", - заверил президент США.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией "большим личностным конфликтом".