Трамп заявил о "очень хороших" отношениях с Ким Чен Ином и с нетерпением ждет новой встречи
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поддерживает тесный контакт с северокорейским диктатором Ким Чен Ином и стремится снова встретиться с ним.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.
Об этом пишет Укринформ .
«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ином, – сказал он. – Многие сказали бы, что это ужасно. Нет, это хорошо. Когда-нибудь я его увижу. Я с нетерпением жду встречи с ним».
Трамп припомнил две свои предыдущие встречи с северокорейским диктатором, подчеркнув, что тот «был очень добр» к нему. По его словам, они «отлично поладили», и он знает Кима лучше, чем большинство политиков, кроме, как отметил Трамп, его сестры.
«У нас не было проблем», – добавил он, обращаясь к присутствующим чиновникам и журналистам.
Также Трамп заявил, что, по его убеждению, если бы на выборах в 2016 году победила Хиллари Клинтон, мир оказался бы на грани ядерной войны. "У нас не будет ядерной войны", - заверил президент США.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией "большим личностным конфликтом".