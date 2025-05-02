Дональд Трамп. / © Associated Press

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В российской Госдуме бурно отреагировали на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США победили во Второй мировой войне.

Заявление депутата Госдумы страны-агрессора Андрея Колесника публикуют росСМИ.

По его словам, якобы "Трамп фантазирует", "представляет себе величие Америки" и даже "придумывает истории". Российский депутат даже провел американскому президенту "урок истории".

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Кроме того, Колексик заявил, что якобы США "не воевали в Европе", поскольку немцы им уже казались. Вашингтон только приобщился к победителям, открыв второй фронт в 1944-м, добавил он.

Заявление Трампа

Американский президент заявил, что США начнут праздновать День победы во Второй мировой, потому что его страна "выиграла обе войны".

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой публике".

По его словам, США не празднуют "из-за отсутствия лидеров, которые не знают, как это делать". Впрочем, пообещал американский президент, теперь будет по-другому.

Дата публикации 12:19, 01.05.25 Количество просмотров 48 Впервые! Трамп пошел на уступки Украине! Что же такого в подписанном соглашении?