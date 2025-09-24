Трамп внезапно заявил о победе Украины: эксперты NYT предупреждают о скрытых рисках

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © ТСН

Реклама

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что верит в способность Украины вернуть все оккупированные территории при поддержке НАТО и Вашингтона.

В издании NYT объяснили, почему это может являться частью опасной игры с Кремлем.

Еще недавно Трамп и его команда настаивали, что Киеву придется уступить часть земель ради мира с Россией. А украинскому президенту он даже говорил, что "у него нет карт". Теперь же он назвал РФ "бумажным тигром", погрязшим в серьезных экономических проблемах.

Реклама

Зеленский приветствовал такое изменение позиции как "большой сдвиг". В то же время в Европе эта риторика вызвала удивление. Один из высокопоставленных военных чиновников назвал заявление Трампа "потрясающим".

В NYT отмечают, что союзники США опасаются скрытых мотивов: под громкими словами о победе Украины Трамп может готовить почву для возобновления контактов с Кремлем — давней цели и Путина, и самого Трампа.

Несмотря на оптимистические заявления, американский президент не упомянул о новых объемах помощи Украине. Он лишь предложил продавать больше оружия Европе, чтобы она передавала его Киеву. Свое послание Трамп завершил фразой: "Я желаю обеим странам всего наилучшего".

Ранее мы писали, что Дональд Трамп потребовал от Киева территориальных уступок ради мира с Россией. Он даже позволял себе резкие выпады против Владимира Зеленского и публично давал понять, что у Украины нет шансов отвоевать все земли. Теперь же президент США кардинально сменил риторику — заявил, что Киев способен вернуть всю территорию. ТСН.ua рассказывает, что же повлекло такой неожиданный поворот.