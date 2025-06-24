Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: у Путина отреагировали

Владимир Путин / © Associated Press

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В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что якобы прекращение огня Израилем и Ираном "вступило в силу".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно только приветствовать.

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Представитель "фюрера" нагло отметил то, что, мол, РФ с начала обострения призвала к дипломатическому урегулированию. Поэтому, цинично добавил Песков, Кремль надеется, что "прекращение огня будет устойчивым".

Песков говорит, что Россия поддержала Тегеран своей "четкой позицией", осуждая удары США и Израиля по иранским ядерным объектам. По словам представителя "фюрера", Москва намерена и дальше развивать свои связи с Тегераном.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня Израилем и Ираном "вступило в силу". Правительство Израиля заявило, что согласилось на это предложение. Ведь Иерусалим достиг своей цели – "устранить ядерную и баллистическую угрозу" со стороны Ирана.

Впрочем, после оглашения прекращения огня Иран запустил ракеты по Израилю. Военные перехватили две ракеты, запущенные из Ирана. Однако Тегеран это опроверг.

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Дата публикации 19:00, 23.06.25 Количество просмотров 185 Израиль взорвал ворота иранской тюрьмы, в которой содержатся политзаключённые