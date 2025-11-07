Трамп заявил о прогрессе в вопросе окончания войны в Украине: детали

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.

Об этом он заявил в ходе общения с прессой.

Американский лидер подчеркнул, что три месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Трамп в очередной раз подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за восемь месяцев.

Теперь, подчеркнул президент США, Вашингтон стремится окончить войну в Украине. Якобы в этом вопросе есть продвижение.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну – Ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.

По его словам, экспорт российской нефти "существенно снизился". На фоне этого Трамп выразил надежду, что стороны конфликта в скором времени остановятся, учитывая большие человеческие потери.

"Гибнет так много людей… Надеемся, они поумнеют и остановят это", - добавил американский президент.

Напомним, несколько дней назад Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин просил его "завершить войну в Украине". Вроде бы произошло это во время разговора две недели назад. Трамп также продолжает настаивать, что сможет «остановить войну за очень короткое время».

По словам Трампа, войну в Украине можно закончить в течение нескольких месяцев.