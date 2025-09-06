ТСН в социальных сетях

Политика
1883
2 мин

Трамп заявил о разочаровании действиями Моди: премьер удивил неожиданной реакцией

Отношения между Индией и США накалились после того, как Белый дом ввел вторичные тарифы на Нью-Дели за покупку российской нефти.

Елена Капник
Нарендра Моди и Дональд Трамп.

Нарендра Моди и Дональд Трамп. / © Associated Press

На фоне напряженных отношений между США и Индией после решения Вашингтона ввести 50% таможенную пошлину на Нью-Дели лидеры стран Дональд Трамп и Нарендра Моди обменялись взаимными заявлениями. В частности, высказались о дружеских отношениях.

Об этом стало известно из сообщений политиков в соцсетях.

Первым было заявление американского лидера в его соцсети Truth Social. Он назвал индийско-американские отношения "очень особенными" и подчеркнул, что они с Моде "всегда будут друзьями". Впрочем, к своему сладкому сообщению он добавил немного негатива.

"Он - отличный премьер-министр. Мы всегда будем друзьями, но мне просто не нравится то, что он делает сейчас. Но Индия и Соединенные Штаты имеют очень особые отношения. Не о чем беспокоиться. Просто иногда случаются такие моменты", - написал Трамп.

Моде с ответом не заставил себя ждать и в сети Х сделал заявление о том, что "полностью разделяет чувства" Трампа.

"Глубоко ценю и полностью разделяю чувства и положительную оценку наших отношений со стороны президента Трампа. Индия и США имеют очень позитивное и перспективное всеобъемлющее и глобальное стратегическое партнерство", - подчеркнул индийский премьер-министр.

Напомним, накануне Трамп заявил, что "потерял" Индию и Россию , ставших союзниками Китая. Кроме того, он назвал КНР самым "хмурым". Также президент пожелал странам "длинного и процветающего будущего вместе".

Однако позже Трамп уточнил, мол, "не верит в это" - что потерял Индию. Впрочем, подчеркнул: "очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти в России".

Заметим, что в августе Трамп ввел 25% взаимный тариф на Индию, а также дополнительный штраф 25% за закупки Нью-Дели российской нефти.

1883
