Трамп заявил о щедрой "дани" от Ирана: что Тегеран передал Вашингтону

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран передал его стране 20 нефтяных танкеров, которые пройдут через Ормузский пролив 30 марта. Несмотря на оптимизм относительно переговоров, глава Белого дома отметил непредсказуемость иранской стороны.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту президентского самолета.

«Сегодня переговоры с Ираном. Получаем много того, что должны были дать давно. Посмотрим, как получится, но все идет хорошо», — сообщил американский лидер.

Он заявил, что накануне американские силы уничтожили много дополнительных целей. Президент США также отметил, что Военно-морские силы «ушли», добавив, что день был очень успешным.

Переговоры США и Ирана

Трамп утверждает об успешных переговорах с Ираном.

«Мы ведем переговоры с ними прямо и опосредованно. У нас есть эмиссары, но мы также работаем напрямую. И, как знаете, они согласились отправить восемь судов два дня назад. Потом добавили еще два — получилось 10 судов. А сегодня они дали нам в качестве дани — не знаю, не могу определить, но они дали нам из уважения 20 танкеров с нефтью, больших танкеров через Ормузский пролив. И это произойдет завтрашним утром (30 марта). В течение нескольких дней — много танкеров», — рассказал американский лидер.

В то же время он отметил, что результат переговоров с Ираном остается непредсказуемым.

«Скажу лишь, что переговоры идут очень хорошо, но никогда не знаешь с Ираном. Потому что мы ведем переговоры, а потом должны всегда их подрывать — то ли В2, или просто отменять, например, ядерное соглашение с Ираном, заключенное Браком Хусейном Обамой», — высказался Трамп.

Отдельно он заявил о «фактической смене режима» в Иране, утверждая, что предыдущие руководящие группы были уничтожены, а нынешнее руководство отличается от предыдущих.

Трамп и война в Иране — последние новости

CNN сообщает, что противоречивые сигналы Трампа относительно войны с Ираном через месяц боевых действий вызывают дезориентацию среди республиканцев и союзников. Президент США одновременно заявляет о стремлении к миру и разворачивает тысячи военных, избегая конкретики относительно критериев победы. Такая неопределенность усиливает тревогу в Белом доме, который оказался под давлением требований завершить конфликт ради стабильности перед ноябрьскими выборами.

Заметим, Трамп назначил вице-президента Джея Ди Вэнса главным переговорщиком на мирных переговорах с Ираном, которые состоятся в Пакистане. Благодаря своему изоляционизму и скепсису относительно войны, Вэнс может стать более приемлемой фигурой для Тегерана, чем предшественники. Для Ирана это фактически последний шанс на дипломатию, поскольку более выгодных условий Белый дом не предложит.

Трамп также заявил о намерении взять под контроль нефтяную отрасль Ирана, в частности остров Харк, по аналогии с венесуэльским сценарием. Он считает такую операцию легкой, но в то же время отмечает прогресс в переговорах через Пакистан. Президент США установил Тегерану дедлайн до 6 апреля для заключения соглашения, угрожая новыми ударами по энергосектору.