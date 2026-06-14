Трамп заявил о скором заключении соглашения с Ираном: что говорят в Тегеране

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В субботу, 13 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном могут заключить уже на следующий день. По его словам, подписание документа также будет способствовать возобновлению судоходства через Ормуз.

Об этом пишет CNN.

Несмотря на то, что Тегеран также намекал на приближение сторон к компромиссу, КСИР опроверг информацию о возможном подписании соглашения в воскресенье. Кроме того, в Иране раскритиковали «необычную настойчивость» Трампа по поводу этой даты.

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Эта ситуация стала очередным примером разногласий в заявлениях Вашингтона и Тегерана на фоне активных дипломатических контактов последних дней.

В то же время, американский чиновник в пятницу сообщил, что подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном откроет новый 60-дневный этап переговоров, посвященный реализации рамочного соглашения.

Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано уже вскоре. По его словам, документ должен сделать невозможным получение Тегераном ядерного оружия и привести к возобновлению стабильного функционирования международного судоходства.

«Завтра (14 июня – ред.) США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив открыт для всех», — заявил он.

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