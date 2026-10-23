Трамп заявил о восстановлении Starshield для Украины, но есть нюанс: что выяснило AP

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа дает противоречивые объяснения относительно ограничений работы спутниковой связи Starshield для Украины . Американский лидер заявил о возобновлении полноценной работы системы, однако источники, осведомленные о ситуации на местах, утверждают, что ограничения до сих пор действуют.

Об этом сообщает Associated Press .

Реклама

По информации агентства, введенные на прошлой неделе ограничения Starshield – военной версии спутникового интернета Starlink от компании SpaceX – серьезно повлияли на работу украинских беспилотников.

Реклама

Военные сообщали о потере дронов и срыве боевых задач из-за проблем со связью.

Трамп заявил, что ограничения Starshield отменили

В четверг, 22 октября, Дональд Трамп заверил журналистов, что система спутниковой связи для Украины снова работает на полной скорости.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Илон Маск согласился отменить ограничения.

В то же время, американский президент уклонился от прямого ответа на вопрос, лично ли просил владельца SpaceX возобновить работу системы.

Реклама

«Неважно, звонил ли я, или кто-то другой. Главное, что он все вернул», - заявил Трамп.

Однако высокопоставленное европейское чиновник, осведомленный о ситуации в Украине, сообщил AP, что по состоянию на четверг ничего не изменилось.

По его словам, ограничение скорости оставалось на уровне примерно 160 км/ч.

Украинская сторона также не получила четкого официального объяснения, кто приказал ввести ограничения и по какой причине.

Реклама

Кто приказал ограничить Starshield для Украины

По информации Associated Press, представители американской администрации высказывают противоречивые позиции по ответственности за решение.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что лично не предписывал ограничивать работу спутниковой связи. Он также выражал сомнения в причастности Илона Маска.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс фактически допустил координацию действий между компанией SpaceX и американскими властями.

"Я думаю, вполне понятно, что он не хочет вмешиваться в войну между двумя государствами без того, чтобы правительство США фактически определяло, что ему делать", - сказал Вэнс, комментируя позицию Маска.

Вице-президент также подчеркнул, что главный вопрос заключается не в действиях владельца SpaceX, а в том, какой должна быть политика США в отношении Украины и России.

В то же время государственный секретарь Марко Рубио категорически отрицал причастность американской администрации к ограничениям.

По его словам, ни Трамп, ни другие представители правительства США не потребовали менять работу спутниковых систем.

Министр обороны Пит Гегсет также заявил, что Пентагон ничего не ограничивал.

В то же время, он отметил, что пользователи должны соблюдать условия обслуживания, а компания SpaceX может самостоятельно принимать соответствующие решения.

Маск переводит ответственность на Пентагон

Сам Илон Маск ранее заявил, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем.

По словам бизнесмена, какие-либо ограничения скорости или использования Starshield определяют американские военные, а окончательное решение зависит от президента США.

В то же время Маск подчеркнул, что коммерческий Starlink принадлежит компании SpaceX и имеет другие правила использования.

В частности, он утверждал, что коммерческий сервис не предназначен для наступательных военных сделок.

Таким образом, представители Белого дома, Пентагона и SpaceX фактически перекладывают ответственность друг на друга, не объясняя, кто именно принял решение, повлиявшее на украинские военные операции.

Что говорит Зеленский об ограничении связи

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что скоростные ограничения спутниковой связи касаются именно Украины.

По его словам, подобных ограничений в странах Европейского Союза нет.

"Другими словами, это спланированная операция", - подчеркнул украинский президент.

В ходе общения с американскими законодателями Зеленский также сообщил, что украинские военные продолжают сталкиваться с ограничениями Starlink и Starshield на разных участках фронта.

Он отметил, что Киев до сих пор не получил ясных объяснений причин таких решений.

В интервью Fox & Friends 21 октября Зеленский заявил, что Марк Рубио пообещал помочь решить проблему.

В Сенате США требуют расследования

На фоне противоречивых заявлений американских чиновников сенатор-демократ Ричард Блументаль инициировал расследование обстоятельств ограничения спутниковых технологий для Украины.

Он требует объяснений, кто принял решение, которое повлияло на украинские оборонные возможности во время российских атак.

По информации AP, ситуация вызвала серьезную обеспокоенность среди американских законодателей, поддерживающих Украину.

Пока вопрос об ответственности за введение ограничений остается открытым, а заявления Трампа о полном возобновлении работы системы противоречат информации источников агентства.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

Новости партнеров