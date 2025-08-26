Трамп заявил о возможном переименовании Пентагона в Министерство войны

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чже Мьоном заявил, что Пентагону, вероятно, вернут историческое название – Министерство войны.

Об этом пишет Укринформ.

«Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем это», – сказал Трамп.

По его словам, американцам нравилась "невероятная история побед", когда ведомство имело такое название. «Потом мы сменили его на Министерство обороны. Но я не хочу ограничиваться только обороной. Мы хотим и наступления тоже», – подчеркнул глава Белого дома.

Министерство войны (также известное как Военное министерство) существовало в США с 1789 по 1947 годы. Именно тогда администрация президента Гарри Трумэна провела реорганизацию и переименовала его в Министерство обороны.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией "большим личностным конфликтом".