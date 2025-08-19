Трамп заявил о встрече Зеленского и Путина: в России прокомментировали

Владимир Путин. / © Associated Press

Агрессор Россия не отказывается от "никаких форм работы" относительно украинского урегулирования - ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Мол, об этом якобы повторяет даже сам диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью одному россМИ.

Впрочем, по словам министра, "нужны любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно".

Лавро говорит, мол, Москва не против любых форматов – "один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало". Впрочем, РФ выступает только за "серьезный подход", нагло добавил он.

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп связался «с российской стороной», предложившей провести двустороннюю встречу в формате Украина-Россия, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что "готов ко всем форматам". В частности, до встречи с Путиным.

Журналист Барак Равид сообщил, что встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа. Это может быть первым прямым диалогом Зеленского и Путина длительное время. Впрочем, где именно могут встретиться лидеры, неизвестно. В частности, президент Франции как вариант называет швейцарскую Женеву, а Reuters со ссылкой на источники в Белом доме пишет о Венгрии.