Российская Федерация учитывает заявления нового президента США Дональда Трампа, в том числе по поводу переговоров Вашингтона и Москвы, готова к серьезному диалогу.

Об этом заявил помощник президента-диктатора России Юрий Ушаков.

По его словам, Кремль якобы готов к контактам с представителями Белого Дома. Впрочем, Москва пока не получала от Вашингтона конкретные предложения по организации телефонного разговора "фюрера" РФ Владимира Путина и президента США и Дональда Трампа.

"Пока конкретных сигналов от Вашингтона на тему телефонного разговора лидеров не поступало", — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США 20 января. Путин сказал, что Россия видит заявления Трампа и членов его команды о желании возобновить непосредственные контакты с Москвой, а также слышит заявления нового президента США о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третью мировую войну.

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