- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 514
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил о значительном прогрессе в завершении войны
Американский президент заявил, что встреча состоялась на «прекрасном уровне».
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после завершения переговоров.
«Мы охватили, некоторые бы сказали, 95%, я не знаю какой именно процент, но мы достигли значительного прогресса в прекращении этой войны», — сказал Трамп.
По его словам, были обсуждения «по разным темам, по всем темам».
Дональд Трамп отметил, что после переговоров с Зеленским состоялся разговор с европейскими лидерами, среди которых лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши и Норвегии, а также руководители Европейского Союза.
«Перед этим я общался с президентом Путиным и мы подробно проговорили много деталей сегодня», — добавил он.
Напомним, Дональд Трамп перед переговорами с Зеленским заявил, что скорое завершение войны может быть возможным.