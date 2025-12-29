Трамп заявил о значительном прогрессе в завершении войны

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут значительный прогресс в прекращении войны.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после завершения переговоров.

«Мы охватили, некоторые бы сказали, 95%, я не знаю какой именно процент, но мы достигли значительного прогресса в прекращении этой войны», — сказал Трамп.

Реклама

По его словам, были обсуждения «по разным темам, по всем темам».

Дональд Трамп отметил, что после переговоров с Зеленским состоялся разговор с европейскими лидерами, среди которых лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши и Норвегии, а также руководители Европейского Союза.

«Перед этим я общался с президентом Путиным и мы подробно проговорили много деталей сегодня», — добавил он.

Напомним, Дональд Трамп перед переговорами с Зеленским заявил, что скорое завершение войны может быть возможным.