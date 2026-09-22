Трамп заявил Зеленскому, что Путин хочет завершить войну

Дональд Трамп и Владимир Зеленский на сегодняшней встрече, 22 сентября / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не прочь еще раз встретиться с диктатором Путиным для завершения войны в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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По мнению американского президента, Владимир Путин готов встретиться с ним, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

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«Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы увидеть конец войны», — говорит он. Я думаю, что мы оба хотим, чтобы война закончилась, если честно, время пришло, многие погибают, а они этого не хотят», — сказал глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что и Владимир Зеленский, и диктатор Путин стремятся к прекращению боевых действий: «И Путин, и Зеленский хотят, чтобы война закончилась».

Также Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести еще одну встречу с Путиным.

«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», — заявил он.

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В то же время президент США не уверен, будет ли Путин на саммите G20 в Майами.

Кроме того, Трамп похвалил украинских защитников, заявив, что они очень хорошие бойцы и «могут гордиться собой».

Напомним, президент Украины Зеленский ранее заявил Deutsche Welle, что он хочет поехать на саммит G20 в Майами для встречи с Путиным. Непонятно, согласится ли Путин встретиться с Зеленским.

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