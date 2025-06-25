Трамп заявляет об успешных ударах США по Ирану: у Путина отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявляет, что во время американской атаки были уничтожены объекты обогащения урана в Иране. Впрочем, в Кремле на это есть собственное видение.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, "реалистичных данных о состоянии ядерных объектов Ирана сейчас ни у кого быть не может". Мол, нужно подождать появления таких данных.

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Песков цинично заявил, что Москва рассматривает нападение на Иран как "неспровоцированное", а потому, "ситуация вызывает беспокойство".

Высказался представитель Кремля и о роли МАГАТЭ. По его словам, репутация надзорного органа ООН по ядерной безопасности "серьезно пострадала" в результате ударов США и Израиля. Зато решение иранского парламента приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, говорит Песков, "не может не вызывать обеспокоенности".

Напомним, Дональд Трамп опроверг сообщение CNN, что американские удары, направленные против ядерных объектов Ирана , не уничтожили основные компоненты его ядерной программы. Он назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории. По его словам, "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены".

Министр обороны Пит Хегсет также опровергает эти сообщения. По его словам, американская бомбардировочная кампания уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие.

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Министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии Безалель Смотрич заявил, что действия Израиля и США против ядерной программы Ирана «отвели их на много лет назад», поскольку были уничтожены «их ученые, их архивы, их способности».

Дата публикации 19:59, 23.06.25 Количество просмотров 176 Иран атаковал американскую базу в Катаре