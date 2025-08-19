Трамп, Зеленский и ЕС: четыре сенсационных вывода переговоров в Вашингтоне

Переговоры по США. / © Associated Press

В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

Sky News назвал четыре ключевых вывода по переговорам в Белом доме.

Гарантии безопасности

Американский президент пообещал, что Вашингтон примет участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Трамп отметил, что не исключает отправки американских войск для обеспечения выполнения любого мирного соглашения между Киевом и Москвой

Лидер американцев заявил, что США, а также Европа, будут вовлечены в обеспечение «долгосрочного мира».

Мирное соглашение без прекращения огня

Трамп заявил, что Украина не нуждается в прекращении огня, потому что якобы мирное соглашение можно заключить, пока Киев и Москва находятся в состоянии войны.

«Я не думаю, что вам нужно прекращение огня. Знаете, если посмотреть на шесть сделок, которые я заключил в этом году, то все они были в состоянии войны, я не заключал никаких соглашений о прекращении огня», — сказал Трамп.

Трехсторонняя встреча

Президент США заявил, что состоится трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским. Тем временем украинский лидер сказал, что готов к такой встрече.

«Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю. Мы готовы ко всем форматам», — сообщил президент Украины.

Дональд Трамп подтвердил, что диктатор РФ Владимир Путин тоже.

«Обсудите обмен территориями»

Президент США накануне многосторонних переговоров с Зеленским и европейскими лидерами заявил, что «нужно обсудить возможный обмен территориями». По его словам, этот обмен должен учитывать текущую линию столкновения.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.

«Мне кажется, президент (США, — ред.) услышал, видел это, и это важная информация. И потому вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», — резюмировал президент.

Как сообщалось, 18 августа в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Украинский лидер назвал ее «лучшей встречей с президентом США», добавив, что впереди еще лучшие.

Тем временем президент США выразил мнение о том, что переговоры в Белом доме — это «шаг к миру». Трамп назвал переговоры «очень хорошим и важным первым шагом» до завершения войны. По его словам, во время переговоров обсуждались гарантии безопасности Украины, которые должны предоставить европейские государства в координации со Штатами.