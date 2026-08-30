Трамп, Зеленский и Путин за одним столом: Axios раскрыл детали визита директора ЦРУ в Москву

Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву в начале этой недели выступил с предложением провести встречу с участием президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также правителя России Путина.

По данным Axios, такой формат переговоров должен быть направлен на прекращение войны России против Украины.

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Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники Axios отметили, что поездка Рэтклиффа имела несколько целей. В частности, американская сторона хотела выяснить, способны ли руководители российских спецслужб повлиять на Путина и убедить его вернуться в переговорный процесс с Украиной с участием США.

Информацию о результатах московских переговоров американские представители впоследствии передали украинской стороне. По данным издания, в пятницу Зеленского проинформировали как о самом визите Ретклиффа, так и о предложении трехсторонней встречи.

Идея такого саммита для администрации Трампа не нова. Вашингтон уже предлагал провести переговоры в формате Трамп — Зеленский — Путин. Украинский президент согласился на это предложение, однако Путин его отверг.

Сам Рэтклифф прибыл в Москву во вторник. Во время поездки он встретился с Сергеем Нарышкиным, возглавляющим Службу внешней разведки России и директором ФСБ Александром Бортниковым.

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Отдельно Трамп прокомментировал тайную поездку руководителя ЦРУ. Президент США назвал визит «обычным делом» и возразил, что его целью было предупреждение российской стороны о возможных последствиях нападения на НАТО.

В то же время источники Axios утверждают, что во время переговоров в Москве Ретклифф поднимал вопрос не только о возможной встрече лидеров.

По их информации, директор ЦРУ также обсуждал с российской стороной перспективу возобновления мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Ранее сообщалось, что поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была далеко не обычным контактом между спецслужбами.

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Мы ранее информировали, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию был связан с предупреждениями для российского диктатора Путина, в частности, о дальнейшем повышении ставок со стороны Кремля.

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