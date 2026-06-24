"Не самая лучшая страна" - Трамп жестко прошелся по союзникам: кого именно раскритиковал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как европейские страны поддерживают НАТО. Он заявил, что союзники не оправдали надежд Вашингтона и раскритиковал политику некоторых из них.

Об этом заявил Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп раскритиковал страны ЕС — что заявил

Трамп выразил разочарование отношением европейских лидеров к оборонным обязательствам и нежеланием помогать Вашингтону во время военной кампании против Ирана.

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«Нас подвели. Нам в этом вообще не нужна была помощь, но было бы приятно, если бы они сказали: „Мы хотели бы помочь“, — отметил Дональд Трамп.

Также Трамп отдельно «прошелся» по поводу политики нескольких европейских стран.

«Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией — ее уже нет. Я был разочарован Германией и Францией», — добавил Трамп.

Особенно резкой была критика в адрес Испании, которую Трамп охарактеризовал в отрицательном контексте.

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«Испания — это ужас. Они полагают, что им все достанется даром. Испания — не лучшая страна», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп затронул экономическую ситуацию в Великобритании. Он призвал британские власти изменить подходы к добыче энергоресурсов для преодоления кризиса.

«Великобритания умирает. Им следует открыть Северное море», — отметил Трамп.

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Кому Трамп доверяет среди партнеров?

Говоря о роли Турции в региональных конфликтах, в том числе вокруг Ирана, президент США назвал Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и отметил, что убедил его не вмешиваться в войну.

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«Он мой друг, и он не вмешался в войну. Знаете, он являлся главным кандидатом на участие в войне с Ираном. Может быть, на стороне Ирана, потому что он не большой фанат Израиля, как вы знаете. И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался», — заметил Дональд Трамп.

Также он подтвердил, что приедет на саммит НАТО «из уважения к президенту Эрдогану».

Напомним, команда Дональда Трампа работает над достижением мирного соглашения Украины с Россией, однако ключевое решение остается за Владимиром Путиным. В НАТО заявили, что Москва пока не демонстрирует готовность к компромиссам.

Ранее во время общения с журналистами на саммите G7 Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, Москва должна заключить мирное соглашение с Киевом.

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