Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отказался от своих требований о немедленном прекращении огня в Украине. Более того, США больше не планируют вводить санкции против России совместно с Европой.

Об этом пишет BILD.

«Россия и Украина должны сами найти решение конфликта», — заявил Трамп.

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Издание отмечает, что неожиданное решение Трампа, помимо влияния на войну в Украине, также «стало серьезным ударом» по канцлеру Германии Фридриху Мерцу. На днях Мерц выдвинул ультиматум Кремлю, пригрозив, Германия и США расширят санкции против РФ.

«Однако теперь оказалось, что поддержки от Вашингтона не будет — Мерц и другие европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и Дональда Туска, остались без союзника», — говорится в публикации.

Напомним, президент Чехии заявил, что выход США из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет «подарком» Кремлю. Павел уверен, что Москва сознательно затягивает мирный процесс.