Дональд Трамп и Илон Маск на похоронах Чарли Кирка / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск 21 сентября пересеклись на похоронах убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка. Это событие стало первой встречей Трампа и Паска после громкого публичного конфликта.

Об этом сообщает Daily Mail.

Основатель Tesla пожал руку главе Белого дома в VIP-ложе на стадионе State Farm Arena в Глендейле, штат Аризона. Там более 60 тыс. человек собрались, чтобы попрощаться с известным консервативным деятелем.

После короткого рукопожатия Трамп и Маск перекинулись несколькими словами, а потом президент жестом дал понять, что бизнесмен должен отойти.

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала, что первые слова Трампа были: «Как дела?»

Маск лишь пожал плечами, и Трамп продолжил: «Итак, Илон, я слышал, что ты хотел пообщаться».

В этот момент к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт. Трамп обратился с предложением: «Давайте попробуем выяснить, как вернуться на правильный путь».

Маск кивнул в ответ, после чего президент США пожал ему руку еще раз и сказал: «Я скучал по тебе».

Издание отметило, что Кирк и Маск сыграли ключевую роль в призывах к регистрации республиканских избирателей накануне президентских выборов 2024 года. Маск потратил более 290 млн долл. в поддержку Трампа, направляя ресурсы на мобилизацию избирателей в ключевых колеблющихся штатах.

Кирк же сосредоточил свои усилия на студенческих аудиториях — он проводил мероприятия в университетах по всей стране, где призывал молодых консерваторов участвовать в выборах.

Напомним, в июне Маск начал публичную серию критических заявлений в соцсетях после своего ухода с должности руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE). Он жестко критиковал Трампа за законопроект One Big Beautiful Bill Act, ставший ключевой частью политики его второй администрации. Трамп ответил резко, назвав Маска «bullshit artist» (ближайший украинский аналог — болтун). Президент США даже заявил: «Возможно, ему пора вернуться туда, откуда он пришел».

Ситуацию еще больше обострила публикация Маска, где он намекнул, что федеральные власти якобы владеют дополнительными материалами о Трампе по делам осужденного педофила-насильника Джеффри Эпштейна. Бизнесмен даже высказал предположение, что это может стать основанием для импичмента. Впоследствии этот пост был удален.