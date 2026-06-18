Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле взорвались нервным заявлением после G7

Трамп и Путин. / © Associated Press

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В Кремле высказали свое мнение по поводу состоявшегося во Франции саммита G7. В частности, не обошли вниманием персону президента США Дональда Трампа.

Такое заявление сделал помощник российского фюрера Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, Трампа во время саммита G7 «накачали неполезными и вредными идеями» ЕС.

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«Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, пожалуй, неполезными, если не вредными идеями», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что у США не было никаких контактов с Москвой после встречи.

Напомним, ранее помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что якобы РФ не получала никаких предложений по организации встречи Путина и Зеленского в Штатах. По его словам, Путин и Трамп также не обсуждали это во время разговора по телефону 14 июня.

В свою очередь, спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что якобы Зеленский не приглашал Путина на встречу на полях саммита G7. По его словам, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет».

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Дата публикации 08:46, 18.06.26 Количество просмотров 29 Трамп шокировал своим заявлением! Что он пообещал Зеленскому? Все итоги саммита G7

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