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Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле взорвались нервным заявлением после G7
После саммита G7 в Кремле устроили истерику из-за Трампа и Украины.
В Кремле высказали свое мнение по поводу состоявшегося во Франции саммита G7. В частности, не обошли вниманием персону президента США Дональда Трампа.
Такое заявление сделал помощник российского фюрера Владимира Путина Юрий Ушаков.
По его словам, Трампа во время саммита G7 «накачали неполезными и вредными идеями» ЕС.
«Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, пожалуй, неполезными, если не вредными идеями», — сказал он.
Ушаков подчеркнул, что у США не было никаких контактов с Москвой после встречи.
Напомним, ранее помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что якобы РФ не получала никаких предложений по организации встречи Путина и Зеленского в Штатах. По его словам, Путин и Трамп также не обсуждали это во время разговора по телефону 14 июня.
В свою очередь, спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что якобы Зеленский не приглашал Путина на встречу на полях саммита G7. По его словам, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет».