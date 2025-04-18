Трампа никогда не интересовала Украина: Чехия сделала мощное заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Чехии бурно отреагировала на заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отказе от усилий по достижению мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Ceske Noviny .

Глава чешского МИД подчеркнул, что именно Украина – в отличие от РФ – приняла американское предложение прекращения огня месяц назад. В свою очередь, агрессорка Россия продолжает совершать атаки на гражданское население.

Реклама

Липовский прикрепил к сообщению в X фрагмент своего выступления на CNN Prima News. В нем политик отметил, что Россия еще не приняла ни одного из вариантов, предложенных США.

"Изначально кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. Она его никогда не интересовала. Ни жизни украинцев, ни поддержание международного порядка", – отреагировал на заявления Рубио в сети X депутат Европарламента Ян Фарский.

По его словам, единственное, что Трамп видит в Украине – это бизнес и ресурсы для США.

"Это то, чего он добивался с самого начала. Независимо от человеческих жертв, независимо от международного права", - добавил политик.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио шокировал заявлением, что усилия Вашингтона по прекращению войны могут потерпеть неудачу. Он заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни", или "возможен" мир в Украине.