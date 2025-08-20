Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Европейские лидеры во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сравнили Донецкую область Украины, которую стремится получить президент государства-агрессора Владимир Путин, с американским штатом Флорида.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с содержанием переговоров, такое сравнение изрядно поразило американского президента.

Издание отметило, что эта аналогия возникла как объяснение, почему нельзя выполнить требование России к Украине уступить территории в Донецкой и Луганской областях в обмен на замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Собеседники FT рассказали, что президент Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу части Донецкой области, оставшейся под контролем Украины, с отказом США от восточной Флориды.

Они добавили, что президент США был поражен этой аналогией.

Как сообщалось ранее, после визита в Вашингтон Владимира Зеленского и европейских лидеров президент США Дональд Трамп неожиданно сравнил размеры украинского Крыма с Техасом, хотя американский штат на самом деле значительно больше.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что было бы не плохо, чтобы встреча лидера Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина состоялась без его непосредственного участия

В то же время европейские лидеры не верят в искренность намерений диктатора РФ Владимира Путина относительно мирного соглашения.