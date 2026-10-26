Трамп продвигает Орбана на должность нового генсека ООН: какие страны могут поддержать его кандидатуру - WSJ

Орбан и Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает кандидатуру экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на должность генерального секретаря ООН.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах.

Реклама

Американские чиновники уже обратились с этим предложением в Орбан. По данным журналистов, он заинтересовался, однако окончательное решение еще не принял.

Реклама

В США считают, что Китай и Россия также могут поддержать эту идею и бывший премьер Венгрии станет общим кандидатом от трех постоянных членов Совета Безопасности ООН.

По оценкам представителя Госдепа США, кандидатуру Орбана могли бы поддержать не менее восьми из 15 членов Совбеза. Также он считает, что поддержка может увеличиться даже до 10 членов Совбеза.

«Для американских консерваторов экс-премьер Венгрии является „кандидатом мечты“ благодаря его жесткой политике по миграции и либеральным организациям. Ожидается, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс официально поддержат Орбана после промежуточных выборов в США 3 ноября», — отмечает медиа.

Отметим, 28 октября в Совете Безопасности ООН запланировано неформальное голосование по оценке поддержки кандидатов. Однако, как пишет WSJ, пока неизвестно, включат ли в это голосование кандидатуру Орбана.

Реклама

Сам Виктор Орбан благосклонно отнесся к предложению, однако пока воздерживается от публичных заявлений, поскольку опасается за свой имидж и не хочет объявлять об участии до полной уверенности в победе. Официально его кандидатуру еще никто не выдвигал.

Параллельно в Совбезе ООН рассматривают других претендентов. В частности, растут шансы дипломатки из ОАЭ Ланы Нусейбе. Следующее неофициальное голосование запланировано на среду.

Ранее сообщалось, что поклонники движения MAGA рассматривают возможность назначения экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на одну из высоких должностей в Организации Объединенных Наций.

Новости партнеров