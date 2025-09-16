Трампа спросили о Patriot для Украины: что он ответил

Дональд Трамп / © Associated Press

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о возможной поставке систем противовоздушной обороны Украине.

Об этом пишет телеграм-канал Donald Trump українською.

Вместо этого он отметил свою любовь к Украине и ее народу, а также в очередной раз заявил, что война «никогда не должна была произойти».

«Прежде всего, я люблю Украину. Я люблю украинский народ. <…> Эта война не должна была произойти. Страна в большой беде, но я это остановлю. Я занимался семью странами. За восемь месяцев я остановил семь войн. Думал, будет легко, потому что знаю Путина, но нет. Между Зеленским и Путиным огромная ненависть. Но мы это остановим», – цитируют Трампа СМИ.

