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Трампа спросили, верит ли Путину: ответ заинтриговал
Трамп не возразил, но и не подтвердил слова журналиста.
Президент США Дональд Трамп заинтриговал ответом на вопрос, верит ли он российскому "фюреру" Владимиру Путину.
Об этом американского лидера журналисты спросили во время разговора в аэропорту Нью-Джерси, пишет The Guardian.
"Вы доверяете президенту Путину?", - спросили Трампа.
"Я сообщу вам примерно через две недели", - подчеркнул американский лидер.
На просьбу уточнить, чего он ждет через две недели, Трамп не ответил.
"Две недели или меньше. Но вы знаете, что они теряют много людей. У нас еженедельно умирает 3, 4000 человек", - сказал Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании войны . Мол, стремление Украины к НАТО стало причиной этого.