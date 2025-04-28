Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заинтриговал ответом на вопрос, верит ли он российскому "фюреру" Владимиру Путину.

Об этом американского лидера журналисты спросили во время разговора в аэропорту Нью-Джерси, пишет The Guardian.

"Вы доверяете президенту Путину?", - спросили Трампа.

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"Я сообщу вам примерно через две недели", - подчеркнул американский лидер.

На просьбу уточнить, чего он ждет через две недели, Трамп не ответил.

"Две недели или меньше. Но вы знаете, что они теряют много людей. У нас еженедельно умирает 3, 4000 человек", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании войны . Мол, стремление Украины к НАТО стало причиной этого.

Дата публикации 20:16, 25.04.25 Количество просмотров 20 США могут де-юре признать контроль России над Крымом