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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трампа спросили, верит ли Путину: ответ заинтриговал

Трамп не возразил, но и не подтвердил слова журналиста.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заинтриговал ответом на вопрос, верит ли он российскому "фюреру" Владимиру Путину.

Об этом американского лидера журналисты спросили во время разговора в аэропорту Нью-Джерси, пишет The Guardian.

"Вы доверяете президенту Путину?", - спросили Трампа.

"Я сообщу вам примерно через две недели", - подчеркнул американский лидер.

На просьбу уточнить, чего он ждет через две недели, Трамп не ответил.

"Две недели или меньше. Но вы знаете, что они теряют много людей. У нас еженедельно умирает 3, 4000 человек", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании войны . Мол, стремление Украины к НАТО стало причиной этого.

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