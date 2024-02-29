Трампа вычеркнули из избирательного бюллетеня штата Иллинойс: какая причина

Иллинойс стал третьим штатом, в котором Трамп был исключен из выборов после Колорадо и Мэн.

Судья штата Иллинойс неожиданно исключил экс-президента США Дональда Трампа из голосования в штате в связи с участием политика в мятеже 6 января 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

Основанием для исключения Трампа из избирательного бюллетеня стала 14-я поправка к конституции США. В ней указано, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать конституцию, запрещено занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

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Издание отметило, что неожиданное решение было принято в тот момент, когда подобный иск против Трампа из Колорадо ожидает рассмотрения Верховного суда США. Как ожидается, суд отклонит доводы о том, что экс-президенту запрещено занимать должность.

"Суд также осознает масштабность этого решения и его влияние на предстоящие первичные выборы в Иллинойсе. Избирательная комиссия штата Иллинойс удалит Дональда Дж. Трампа из голосованию на всеобщих первичных выборах 19 марта 2024 года или осуществит прекращение любых голосов, поданных за него", – заявила судья округа Кук Трейси Портер.

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Отметим, что Иллинойс стал третьим штатом, где Трамп был исключен из выборов после Колорадо и Мэн. Но исполнение этих решений было приостановлено для рассмотрения апелляции по делу Колорадо в Верховном суде США. Трамп может обжаловать решение судьи в судах штата Иллинойс.

Напомним, летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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