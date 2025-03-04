"Трампа ждет запрограммированное фиаско": Портников объяснил провальную стратегию в отношении РФ

И по перемирию в Украине, и по возможности оторвать Россию от Китая президента США ждет запрограммированное фиаско.

Президент США Дональд Трамп может сначала отменять санкции против России, а потом уже надеяться, что президент РФ Владимир Путин пойдет на новые уступки американской администрации. Такая политика будет лишь демонстрацией очередной слабости Трампа и только увеличит аппетиты Москвы и Пекина.

Такое мнение украинский журналист публицист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

Портников обратил внимание на заявления Трампа о том, что и россияне, и украинцы устали от войны и желают мира. По мнению журналиста, этот лозунг не подтверждается никакой конкретикой. Ведь абсолютно недостаточно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский говорил о желании быстрого мира и говорил, что он признателен Трампу за поддержку для государства со стороны США.

"Для того чтобы прекратилась война, нужно, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин согласился хотя бы на временное перемирие. А никаких оснований полагать, что Путин действительно будет соглашаться с таким вариантом развития событий сейчас мы не видим", — отметил Портников.

Как Трамп попытается завершить войну в Украине?

Так что за этим достаточно условным заявлением Трампа нет никакой реальной конкретики, однако он не собирается это признавать. Журналист назвал два важных условия, которые президент США может считать путем завершения войны РФ против Украины.

"Первое условие – это то, что Трамп будет давать меньше оружия Украине. И он сказал, что пока еще не принял решение о том, как будет выглядеть дальнейший режим поставки оружия. То есть может быть ситуация, когда американский президент примет это решение, чтобы Украина не получила то оружие, за которое уже были выделены деньги Конгрессом Соединенных Штатов, и которое было закуплено в период пребывание у власти президента Байдена", – объяснил журналист.

Другой достаточно важный инструмент, на который указал Портников – это отмена санкций против России.

"То есть человек, который собирался действовать с позиции силы и всем рассказывал, как Америка снова станет великой, на самом деле будет действовать в отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с позиции пряника. С позиции желания продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы идти на встречу прихотям Российской Федерации, что главная задача сделать Дональда Трампа и его соратников сделать Россию снова великой", – заявил журналист.

И президент США сказал, что готов решить проблемы с оборудками, чтобы закончить войну.

Портников указал на важность вопроса, в какой последовательности будут происходить эти решения в администрации Трампа. То есть – будет ли отмена санкций против российских олигархов, важных для усиления режима РФ кампаний в обмен на какие-то действия Путина на фронте, например на объявление хотя бы временного перемирия, прекращение обстрелов гражданской инфраструктуры и мирных городов Украины. Или сначала Трамп будет отменять санкции, которые неприятны для Путина и его ближайшего окружения, а потом надеятся, что российский диктатор пойдет на новые уступки администрации США.

Трампа ждет фиаско

"В этой ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что такая политика будет лишь демонстрацией очередной слабости Дональда Трампа и его соратников, и только увеличит аппетиты и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики и с точки зрения усиления их военной и экономической агрессии в различных регионах мира. Ну, и также значительно ослабит влияние самих Соединенных Штатов, превращая главное государство демократического мира в геополитического лилипута, просто пытающегося каким-то образом понравиться двум лидерам, которые будут в таком случае определять судьбу мира в 21-м веке", – считает Портников.

Он добавил, что все это будет происходить под лозунгом оторвать Россию от Китая, что на самом деле является главной целью американской администрации. В такой ситуации Украина – только проблема на пути к попытке достичь этой нереалистичной цели.

"И, по-моему, и по поводу перемирия, и по поводу возможности оторвать Российскую Федерацию от Китайской Народной Республики Дональда Трампа ждет запрограммированное фиаско. Ну, кстати, с перемирием все же больше шансов, учитывая экономическую ситуацию России. А вот с попыткой разрушить российско-китайский союз Трампа ожидает достаточно серьезное и очевидное разочарование", – подчеркнул журналист.

К слову, по мнению Портникова, Трампу важно выйти из ситуации, где он человек, который не может договориться о мире. Именно поэтому он и дальше будет пытаться сбрасывать всю ответственность за это на Зеленского.