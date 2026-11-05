Трампу грозит третий импичмент? : как победа демократов может сменить его президентство

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп может столкнуться с третьей процедурой импичмента после того, как его Республиканская партия потеряла Конгресс по итогам промежуточных выборов. Это развитие событий может изменить политическое наследие лидера США, который неоднократно отмечал желание оставить заметный след в истории.

Об этом говорится в материале Sky News.

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После выборов демократы получили простое большинство в Палате представителей, а потому могут инициировать голосование за импичмент Трампа. Основанием для этого могут быть государственная измена, взяточничество, тяжкие преступления или другие правонарушения.

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Обычно процедура начинается с расследования в Палате. После этого конгрессмены голосуют за утверждение статей импичмента — документа, официально выдвигаемого президенту обвинения.

Могут ли отстранить Трампа от власти

Если Палата представителей объявит Трампу импичмент, дело перейдет в Сенат. Там состоится судебное разбирательство, в ходе которого сенаторы будут решать, есть ли основания для отстранения президента от должности.

В то же время, отмечает Sky News, для такого решения демократам понадобится поддержка двух третей Сената. Однако получить необходимое количество голосов будет очень сложно.

Отмечается, что ни одного президента США до сих пор не отстранялись от должности по процедуре импичмента. Впрочем, сам процесс может существенно усложнить работу Трампа: расследование, слушание и политическое давление будут отнимать время и ограничить его возможности руководить страной.

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Как Трамп отреагировал на угрозу импичмента

После поражения республиканцев на промежуточных выборах журналисты спросили Трампа, беспокоит ли его перспектива нового импичмента из-за перехода контроля над Конгрессом к демократам.

Нет. Нисколько», — ответил глава Белого дома.

Американский президент также заявил, что попытка объявить ему импичмент якобы обернется разрушительными последствиями для Демократической партии.

«Импичмент без всякой причины. За что за то, что страна успешна? Наша страна сейчас успешнее, чем когда-либо за всю свою историю», — заявил Трамп.

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Импичмент Трампа.

Издание отмечает, что Дональд Трамп уже дважды проходил через процедуру импичмента. До него ни один президент не подвергался такому обвинению дважды, а третий импичмент сделал бы его рекорд беспрецедентным.

Первый импичмент ему причитали в 2019-м. Тогда президента обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса после того, как он оказывал давление на Украину, требуя расследовать деятельность своего политического оппонента Джо Байдена.

Во второй раз Палата представителей объявила Трампу импичмент 2021-го после завершения его первого президентского срока. Основанием стала речь политика в преддверии штурма Капитолия 6 января, когда его сторонники пытались сорвать утверждение результатов президентских выборов.

Импичмент — это процедура предъявления обвинений президенту США, которая может стать основанием для отстранения его от должности. Согласно Конституции, речь идет о государственной измене, взяточничестве и других тяжких преступлениях и правонарушениях.

Проигрыш республиканцев на выборах — последние новости

После поражения на выборах в Конгресс Трамп ищет виновных. CBS New со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что козлом отпущения может стать министр обороны США Пит Гегсет. Некоторые советники американского лидера считают, что результаты голосования могли быть другими, если бы Штаты не начали войну с Ираном.

Тем временем The New York Times отмечает, что президент США сам подставил республиканцев на выборах. Еще в конце октября 2025-го отдельные опросы показывали рейтинг одобрения Трампа на уровне около 50%. Впрочем, некоторые его шаги не нравились населению, в частности, на международной арене.

В то же время, немецкое издание Stern пишет, что победа демократов и потери Конгресса может существенно ограничить возможности Трампа в течение последних двух лет его каденции. Дело в том, что впервые за 20 лет партия действующего президента потеряла контроль над обеими палатами Конгресса на всеобщих выборах. Подобные случаи за последние 70 лет были только дважды.

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