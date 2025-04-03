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Трампу не удается утихомирить Путина: диктатор с новой силой бьет по Украине
К этому времени Трамп оказывал давление преимущественно на Зеленского, а Путина скорее уговаривал.
Президенту США Дональду Трампу не удается утихомирить диктатора Путина. Судя по участившимся заявлениям Белого дома о саботаже РФ мирных договоренностей, там это понимают и планируют или имитируют планы решительного ответа.
Об этом пишет издание The New York Times.
Белый дом в последние два месяца «тепло обнимал» Кремль, напоминает медиа, и Путин не предложил ничего существенного вместо этого.
«Путинская армия продолжает бомбить Украину, запуская дроны и ракеты вглубь страны и сосредотачиваясь на больших городах. Согласованное Украиной и Вашингтоном безусловное прекращение огня на 30 суток Россия погрузила множеством условий», — отмечают журналисты.
Главная проблема Трампа ― в огромном желании как можно быстрее прекратить войну, говорит Стефан Мейстер, эксперт из России в Немецком совете по международным отношениям.
«Именно поэтому американский президент и отказывается пойти противоположным дружбе с Россией путем и подвергнуть ее значительному давлению. И все же мы приближаемся к поворотной точке, когда до Трампа дойдет, что Путин вообще не заинтересован в соглашении и будет постоянно ложить на переговорный стол новые условия».
Доказательство этому — новые жестокие обстрелы гражданских, в том числе жилых, объектов в украинских городах, пишет The New York Times. Медиа упоминает об уничтожении гостиницы в Днепре и госпитале в Харькове. Для этого россияне использовали среди прочего дроны с мощными термобарическими боеголовками.
«Команда Трампа имеет иллюзию, что Путин даст им то, чего они хотят, ― добавил Мейстер. ― Но интересы Путина противоположны. Они не пересекаются с американскими. Это только плод воображения нынешнего американского руководства, но эти иллюзии обречены больно разбиться».
Ранее политолог Олег Саакян сообщил, что Трамп и Путин имеют разные ценности и амбиции, которые делают невозможным прекращение войны. Кремлевский глава не согласится на перемирие.