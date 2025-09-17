Трампу не удастся соблазнить Путина и остановить войну: Лавров сделал громкое заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что будет считать победой для Украины, и его позицию по возвращению территорий.

Об этом пишут росСМИ.

Он напомнил, что ранее Зеленский признавал сложность возвращения к прежним границам и отмечал, что даже сохранение государственности уже будет победой.

«Было заявление господина Зеленского некоторое время назад, когда он размышлял о том, что будет победой для Украины. И он сказал: если мы сохраним свою государственность, даже не в тех границах, которые были в 1991 году, это уже будет победой, потому что Россия хочет нас полностью уничтожить. Суть этого признания была в том, что он понимает невозможность возвращения к старой жизни, будто ничего не произошло», — отметил Лавров.

В то же время он обратил внимание на последние заявления Зеленского о невозможности уступок России в отношении украинских территорий:

«Но тут же, недавно, выступая на какой-то международной конференции, он заявил, что отдать Путину любую часть земли Украины не будет. И кому-то может казаться, что обмен территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так», — рассказал Лавров.

Министр подчеркнул, что, по его мнению, ключевыми сейчас являются изоляция России и конфискация ее активов, а также дальнейшее вооружение Украины:

«Главное сейчас — изоляция России, российские активы надо конфисковать, отдать Украине и надо продолжать нас вооружать. У нас нехватка войск, нехватка западной поддержки. То есть, по сути, он хочет не позволить здоровым силам на Западе следовать здоровому курсу», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет торговать своими территориями в обмен на мир, как того требует российская сторона.