"Трампу нечего предложить Путину": Портников оценил, договорятся ли они по войне в Украине

Избранный президентом США Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности, по окончании войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

По мнению журналиста, Трамп "будет иметь комфортную ситуацию с Конгрессом", который будет утверждать все предложения политика, в том числе кадровые. И все принципиальные вопросы, в которых позиции демократов и республиканцев расходятся, как вот помощь для Украины, будут сняты с повестки дня. Потому что республиканцы будут принимать решения, которые им нужны, не ища понимания с демократами.

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"К тому же мы должны понимать, что республиканское большинство в Сенате и в Палате представителей, если оно будет, будет отличаться от республиканского большинства, которое было когда-то при первом президентстве Трампа, тем, что это будет комфортное большинство для Трампа. Это большинство трампистов Соединенных Штатов в республиканском истеблишменте. Потому что Трамп этой своей победой не просто закрепил свой политический реванш, но и окончательную победу трампизма в Республиканской партии", – обратил внимание Портников.

Как отметил журналист, Трамп "верит, что сможет договориться с Путиным". Политик ни разу прямо не осуждал российского диктатора за агрессию против Украины.

"Он считает, что все его действия должны привести к тому, чтобы обеспечить Путину нейтралитет в ситуации, когда у США будет серьезное экономическое и политическое столкновение с КНР. Конечно, в этой ситуации именно на этом фоне можно понять желание Дональда Трампа вывести Америку из российско-украинского конфликта путем заморозки этой войны. Чтобы потом попытаться развить собственные отношения с Путиным, уже в момент, когда не будут стрелять пушки", – объяснил Портников.

"Я не верю, что у Дональда Трампа что-то здесь получится, даже если он будет осуществлять энергичные усилия. Потому что Путин не воспринимает Трампа как партнера по переговорам, хотя бы потому, что Трамп возглавляет вражеское ему государство. А воспринимает его как инструмент хаотизации США", – высказал мнение публицист.

Он добавил, что часть этого инструмента хаотизации не сработала именно потому, что Трамп выиграл выборы.

"Возможно, Трамп, который проигрывает выборы и дестабилизирует собственную страну, Путину был бы гораздо более интересен, чем возвращающийся в Белый дом Трамп. Но веры в то, что Путин согласится на какие-то условия Трампа по окончании российско-украинской войны, замораживания конфликта, у меня нет. Просто потому, что Трампу нечего предложить президенту РФ из того, что он действительно желает. А желает Путин восстановления своей российской империи – так, как он ее видит, хотя бы в границах Советского Союза. Желает восстановления своей сферы влияния. И при этом совершенно не желает ссориться с КНР", – рассказал Портников.

К слову, как заявил в комментарии ТСН подполковник армии США украинского происхождения Александр Виндман, "Трамп – это абсолютная катастрофа, когда Украину могут отстранить от всего". По мнению подполковника, "для Путина это будет сигнал гнуть дальше свою линию".

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