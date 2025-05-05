Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп искренне верит, что его судьба — управлять миром и считает, что президент России Владимир Путин должен прислушаться к нему. Сейчас Трампу нужно время, чтобы понять, что от этого не останавливаются танки и не прекращают летать ракеты.

Такое мнение дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил в интервью «Радио Свобода».

«Трамп искренне считает, он постоянно это говорит, что Владимир Путин уважает его и его слово. У Трампа искренняя вера, такая, знаете ли, полурелигиозная, что его в мире уважают. Его слово важно. Не только в Соединенных Штатах», — высказал мнение Пристайко.

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Он отметил, что кто бы ни возглавил сейчас Белый дом, США — это 330 млн населения, самая большая экономика и военная мощь. По словам дипломата, «поэтому мы уважаем всех этих людей, потому что они руководят этим государством, это демократический выбор».

Экс-министр отметил, что Трамп искренне верит, что его судьба — это управлять миром и страной. Он это и делает.

«И он считает, что Владимир Путин в этом случае должен прислушаться, потому что он ему сказал. Он сказал: «Владимир, стоп». И сейчас ему нужно определенное время, чтобы понять, что от этого танки не останавливаются, ракеты не перестают летать«, — заметил Пристайко.

Он также прокомментировал заявление Трампа о недовольстве российскими атаками по Украине, которое президент США сделал несколько недель назад.

«Можно я переведу правильно, как это было сказано? Он сказал: „I’m not happy“. Я читал этот пост. То есть, „я не счастлив“. Если сказать украинцу, разумеется, этот контекст нужно переводить правильно, но использовать слово „I’m not happy“, то есть „я не счастлив, что произошел обстрел“. Ну вы бы, как украинец, сказали бы, что „я не счастлив, что произошел обстрел Газы“?» — высказался дипломат.

По его мнению, риторика президента США очень мягкая.

Напомним, 30 мая Трамп в очередной раз применил мягкую риторику по поводу российских ударов по Украине. Он назвал «неуместным» то, что Россия запускает ракеты по украинским городам.

Вместе с тем, 4 мая президент США заявил, что добился большего прогресса в переговорах по миру в Украине с одной из сторон и меньшего — с другой. В то же время Трамп признал, что может решить выйти из переговоров по урегулированию войны.