Трампу придется принудить Путина к сценарию США: Подоляк оценил перспективы возможных переговоров

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины, Трамп не согласится на второстепенную роль и не будет "играть в сценарий Путина".

Кремлевский диктатор Владимир Путин находится в иррациональном понимании реальности и будет утверждать что угодно, чтобы не потерпеть поражение в войне против Украины.

Такое мнение высказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

Он также отметил, что следующий президент США Дональд Трамп, вероятно, захочет получить какие-то дивиденды от встречи с Путиным, а также от реализации сценария, который он планирует предложить Кремлю.

"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина, и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически", – заметил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ считает, что Путин попытается выторговать себе "право убивать и перераспределять влияния", а также полномочия по переформатированию международного права.

"Я совсем не понимаю, что хочет получить тот или иной человек, который будет с ним [Путиным – ред.] вести переговоры… даже такие промежуточные переговоры. Потому что нужно играть в свой сценарий. Если ты хочешь доминировать, ты должен играть только в свой сценарий. А чтобы играть с Россией в свой сценарий, ты должен заставить Россию осознать, что это единственно возможный сценарий – твой сценарий. Ну, то есть, сценарий Трампа, например, единственно возможный для России. А сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения", – подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, по мнению аналитика Сэмюэла Чарапа, мирное соглашение будет направлено на предотвращение возобновления конфликта. Эксперт считает, что разрешение территориальных споров вряд ли будет предметом переговоров.

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