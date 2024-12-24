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Трампу придется принудить Путина к сценарию США: Подоляк оценил перспективы возможных переговоров

Трампу придется принудить Путина к сценарию США: Подоляк оценил перспективы возможных переговоров

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк считает, что сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины, Трамп не согласится на второстепенную роль и не будет "играть в сценарий Путина".

Кремлевский диктатор Владимир Путин находится в иррациональном понимании реальности и будет утверждать что угодно, чтобы не потерпеть поражение в войне против Украины.

Такое мнение высказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

Он также отметил, что следующий президент США Дональд Трамп, вероятно, захочет получить какие-то дивиденды от встречи с Путиным, а также от реализации сценария, который он планирует предложить Кремлю.

"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина, и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически", – заметил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ считает, что Путин попытается выторговать себе "право убивать и перераспределять влияния", а также полномочия по переформатированию международного права.

"Я совсем не понимаю, что хочет получить тот или иной человек, который будет с ним [Путиным – ред.] вести переговоры… даже такие промежуточные переговоры. Потому что нужно играть в свой сценарий. Если ты хочешь доминировать, ты должен играть только в свой сценарий. А чтобы играть с Россией в свой сценарий, ты должен заставить Россию осознать, что это единственно возможный сценарий – твой сценарий. Ну, то есть, сценарий Трампа, например, единственно возможный для России. А сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения", – подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, по мнению аналитика Сэмюэла Чарапа, мирное соглашение будет направлено на предотвращение возобновления конфликта. Эксперт считает, что разрешение территориальных споров вряд ли будет предметом переговоров.

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