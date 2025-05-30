Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Выхода для президента США Дональда Трампа, при котором он смог бы одновременно сохранить теплые отношения с диктатором Путиным и избежать конфликта со странами Запада и не принудить Украину к капитуляции, просто не существует.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист и эксдепутат Сейма Польши Мирослав Чех.

«Папой Римским стал гражданин США. Трамп не знает, как выйти из так называемого мирного процесса в Украине, потому что ему объяснили, что это не так просто. Не будет так, что Виткофф поедет в Москву, там согласуют российскую повестку дня, Зеленская на это согласится, а украинцы будут благодарить Трампу. Этого этапа уже нет», — объяснил он.

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По мнению Чеха, роль Ватикана могла бы стать спасением для Трампа.

«Ватикан как место переговоров о прекращении огня, а затем о завершении войны, позволил бы Трампу сказать, что он нашел прекрасное место, есть Папа Римский, который является гражданином США и прекрасно понимает Украину и Россию, и передать этот мирный процесс в руки Ватикана. В его понимании, это было бы выходом из ситуации».

Он также убежден, что сейчас Трамп пытается выйти из переговорного процесса о войне в Украине, но не знает, как это сделать.

«Все действия и слова Трампа означают одно: он не знает, как выйти из мирного процесса в Украине. Поскольку выхода для него, когда он мог бы сохранить отличные отношения с Путиным и одновременно не поссориться с Западом и не доказать капитуляцию Украине, просто нет. Он должен выбрать, за кого он — белых или красных. В начале своей второй каденции Трамп сказал, что он красный. Потом ему объяснили, что это плохая дорога», — добавил Мирослав Чех.

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