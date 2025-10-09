"Трампу продают не то": Зеленский заявил, что с Украиной ультиматумы не проходят

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске Украина «на разных уровнях» имеет диалог с США.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

«О дипломатии, треке с Америкой. Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И тоже переговорный трек. Вопрос замороженных активов из США также будет обсуждаться», — сказал он.

Зеленский надеется, что общего видения войны в Америке и России нет на сегодня. Он уверен, что Америка понимает — Россия лжет.

«Я думаю, что президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Я считаю, что это была его цель с самого начала. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне „продают“ ему не то, что могут сделать. То есть откровенно врут», — сказал Зеленский.

Он уверяет, что россияне не могут быстро захватить военным путем на восток нашей страны.

«Путину нужно что-то показывать. Он не имеет успеха. Летне-осенняя наступательная операция Российской Федерации — это дорогостоящий полный провал. Тысячи единиц уничтоженной техники, большое количество потерь. И ни одной из позиций, которую они декларировали, что захватят, не получилось… Случилось то, что я ему (Трампу — Ред.) говорил: россияне не возьмут восток, а если они захотят это сделать, то Путину нужно будет похоронить один миллион своих людей. Потому что мы понимали, сколько он уже похоронил, взяв 30% нашего востока с начала полномасштабной войны и прогнозируем, что ему придется сделать, чтобы попытаться получить весь Донбасс или другие части Украины», — говорит президент.

Говоря о Путине, Зеленский подчеркнул, что не может человек, желающий и готовый к миру, только увеличивать удары. Он уверен, что с Украиной «ультиматумы не проходят».

«Мы хотим справедливый мир, поэтому должен быть справедливый диалог. И мы к диалогу, который президент Трамп декларировал, к этому формату диалога мы готовы. Готовы на соответствующую встречу», — сказал Зеленский.

Он заверил, что с президентом Трампом сегодня на разных уровнях происходит диалог и «теплые отношения».

Напомним, Дональд Трамп снова выразил уверенность, что ему удастся закончить войну в Украине.