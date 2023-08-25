Трампу сделали тюремное фото: он – первый президент США с таким снимком

Политик выложил это фото в Twitter, нарушив свое обещание не воспользоваться этой соцсетью.

Экспрезиденту США Дональду Трампу сделали фото в тюрьме 24 августа, когда он прибыл в качестве обвиняемого.

Об этом сообщает CNN.

Трамп прибыл в тюрьму как обвиняемый в деле о вмешательстве в президентские выборы, где политика зарегистрировали как заключенного и сделали его фото.

Заметим, что в предыдущие три раза Трампа при аресте не фотографировали.

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Политик стал первым президентом за всю историю США, у кого есть тюремное фото. Трамп опубликовал этот снимок в Twitter и подписал его следующими словами: "Вмешательство в выборы! Никогда не сдадимся".

Добавим, что это сообщение экс-президента США стало его первой публикацией в Twitter с января 2021 года. Так что Трамп нарушил собственное обещание не пользоваться этой соцсетью.

Тюремное фото экс-президента США Дональда Трампа/Фото: Fulton County Sheriff's Office

Напомним, что Трамп 24 августа прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться властям по делу о попытке изменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджии. После этого политик вышел под залог.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Трамп вляпался в очередной скандал — подробности"

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